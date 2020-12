Grupo é preso após fazer arrastão com arma falsa em Manaus

Manaus/AM - Cinco homens foram presos na tarde desta quinta-feira (24) após realizarem arrastões no bairro Novo Israel, Zona Norte, usando uma arma falsa um carro modelo Ford de cor vermelha.

Segundo a polícia, o grupo assaltou pessoas que caminhavam na rua e um estabelecimento comercial. No local, eles eles fizeram os funcionários do estabelecimento reféns.

A polícia contou, que o grupo agia com violência e chegaram a agredir com socos e tapas algumas vítimas. Em seguida eles fugira, mas foram interceptado por equipes da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) com apoio da 26ª Cicom.

Os cinco foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde ficarão à disposição da justiça. Com eles foram apreendidos uma arma falsa e aparelhos celulares.