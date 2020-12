Vizinho é preso após atirar nas nádegas de adolescente no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 23 anos, foi preso na quarta-feira (23), por disparo de arma de fogo, lesão corporal e posse de entorpecente em São João do Meriti.

Segundo policiais do 9° Batalhão da Polícia Militar (BPM), a prisão do homem ocorreu após denúncia via 190, relatando que um adolescente teria sido atingido por disparo de arma de fogo, efetuado por seu vizinho. O fato ocorreu na rua Gaivota.

Os policiais foram ao local e encontraram o menor com um ferimento de tiro de espingarda na região do glúteo. O autor do disparo foi preso e com ele, a polícia encontrou no bolso da bermuda um cartucho deflagrado calibre 28, uma porção de supostamente maconha, além de localizarem a arma em um terreno baldio ao lado da sua residência, com um cartucho calibre 28 intacto.

A vítima foi socorrida e conduzida ao hospital, e dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido à delegacia regional para os procedimentos cabíveis.