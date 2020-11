Gari é morto com golpes na cabeça em Manaus

Manaus/AM - O corpo do gari Francisco Serralho, de 33 anos, foi encontrado com diversas marcas de arma branca, dentro dentro da casa onde ele morava, localizada na rua 24, do bairro Cidade de Deus, em Manaus.

Segundo informações da polícia, o homem foi encontrado pelo irmão com quem morava. Francisco tinha golpes na cabeça, possivelmente causados por um pé de cabra. Um homem, segundo testemunhas, foi visto saindo da casa com uma mochila.

A polícia foi acionada e já iniciou as investigações. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para saber se o gari também sofreu outros tipos de violência.