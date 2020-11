Suspeitos colidem carro em poste ao fugir da polícia em Manaus

Manaus/AM - Três pessoas, com idades entre 23 e uma de 27 anos de idade, foram presas nesta terça-feira (10) por policiais militares da Força Tática. A ação ocorreu no bairro São José, zona leste de Manaus. Eles são suspeitos porte ilegal de arma de fogo e roubos praticados no bairro.

Os policiais realizava patrulhamento ostensivo pela avenida Grande Circular quando foi informada por populares que três pessoas estariam realizando assaltos, portando arma de fogo e conduzindo um carro modelo onix, de cor branca. Durante a perseguição policial, o carro dos suspeitos perdeu o controle e colidiu com um poste.

O trio foi alcançado e com eles, foram encontrados um revólver da marca Taurus calibre 38, cinco munições intactas de mesmo calibre e cinco celulares de diversos modelos.

Os suspeitos foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos previstos em lei.