Detento do semiaberto enfia alicate em passageiro de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso suspeito de ter golpeado com alicate um trabalhador dentro de um ônibus em Manaus. O caso aconteceu na avenida Tefé, no bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Militar que atenderam a ocorrência, o suspeito, que é monitorado através de tornozeleira eletrônica, teria pedindo dinheiro de um trabalhador, que se negou e disse que ele teria que ir atrás de emprego, pois era saudável.

O suspeito ficou transtornado com a recusa, e usou um alicate para desferir um golpe na vítima, em seguida, fugiu do ônibus, mas foi alcançado por populares, que ainda chegaram a espancá-lo. A polícia foi acionada e os envolvidos levados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA), do Coroado, onde receberão atendimento médico. Em seguida, o suspeito foi levado para uma delegacia, onde ficará a disposição da Justiça.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado.