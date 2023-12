Funcionária é presa por golpe de R$ 300 mil em empresa de locação de veículos em Manaus

“Os boletos que eram emitidos por prestadores de serviços eram encaminhados para a empresa e a diretora financeira, que é a principal suspeita, acabava dissimulando esses boletos, falsificando os códigos de barras, fazendo com que todo o pagamento que era pra ser feito para a empresa, caísse em sua conta e direcionando, parte desse pagamento, para seu primo e para a esposa de seu primo, que também foram presos no final da manhã de hoje”, explicou Cícero.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram há dois meses após denúncias vindas da própria empresa, apontarem um desfalque financeiro de mais de R$ 300 mil. Até que foi-se descoberto que o grupo criminoso adulterava boletos de pagamentos que eram para serem destinados a empresa, mas caiam em contas dos suspeitos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.