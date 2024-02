Foragidos da Justiça são recapturados durante operação em Manaus

Manaus/AM- Dois foragidos da Justiça, de 39 e 28 anos, foram recapturados nos bairros Coroado e Valparaíso, na Zona Leste de Manaus, e um homem, de 26 anos, foi preso com um revólver calibre 38 com seis munições intactas, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

O homem de 26 anos, foi preso por policiais militares do Batalhão Norte em ação realizada na avenida Natan Xavier, no Novo Aleixo. As equipes policiais, durante a abordagem ao suspeito, encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

O suspeito estava em um carro modelo Ônix com mais dois ocupantes. Ao terem passado pela barreira de fiscalização, por volta das 22h36, foram parados após as câmeras do “Paredão” terem identificado atitude suspeita.

Na abordagem, as equipes da operação Impacto encontraram com o suspeito a arma de fogo municiada. O carro, os suspeitos e os objetos que estavam com eles foram apreendidos e encaminhados ao 6º DIP.

Na unidade, o suspeito que portava a arma foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Já na Zona Leste, policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram incursão no beco União, bairro Coroado, por volta das 21h40, após receberem informações que um homem com mandado de prisão em aberto estava na região. A equipe abordou o suspeito, de 39 anos, e constatou o mandado pelo crime de roubo.

A equipe policial da 30ª Cicom realizava patrulhamento no bairro Valparaíso, por volta das 00h30 da madrugada deste sábado (17), quando visualizou um homem, de 28 anos, em atitude suspeita, que foi abordado pelos PMs. Durante revista, nada foi encontrado. Ao consultar o nome do homem no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) foi constatado um mandado de prisão pelo crime de roubo.

Os foragidos da Justiça foram conduzidos para o 14º DIP.