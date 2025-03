Foragido e comparsa tentam se desfazer de drogas mas acabam presos em Manaus

Os homens confessaram que transportavam a droga para um terceiro indivíduo, que guardava os entorpecentes em uma residência na Rua Pena Dourada. No local, foram encontradas mais 225 porções de cocaína, duas porções médias da mesma droga e uma balança de precisão. Ninguém foi encontrado no endereço. A motocicleta utilizada pela dupla estava com a numeração do chassi e do motor adulterada.

A equipe policial, em patrulhamento na via, observou dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, a dupla tentou se desfazer de um saco plástico, que continha 15 porções de entorpecentes e um celular com restrição de roubo.

