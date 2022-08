Ex-vereador Jerominho morre ao ser fuzilado no Rio de Janeiro

Segundo a Polícia Civil, três homens encapuzados atiraram contra o carro em que o ex-parlamentar estava com o cunhado. Ele foi atingido no abdômen e na perna. Jerominho ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Oeste D'Or, mas não resistiu aos ferimentos. O cunhado dele também foi socorrido, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.

O ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como Jerominho, foi morto com tiros de fuzil, na noite desta quinta-feira (04), no Rio de Janeiro.

