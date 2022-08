Casal disfarçado de cliente furta loja de roupas em Manaus; homem é preso

Segundo a polícia, o casal entrou no estabelecimento e fingiu estar interessado nas roupas. O dono do local chega a oferecer as peças e, ao se descuidar, a mulher esconde um conjunto de peças íntimas por debaixo da própria roupa. Ele percebe a ação criminosa e pede para que ela devolva. O casal nega e, em seguida, foge da loja.

