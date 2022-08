Traficante passa pimenta em 30kg de drogas para despistar cães farejadores em Manaus

Após denúncias anônimas de que o homem estava vendendo drogas na área, os policiais foram até o local informado e encontraram o suspeito com 8 kg de drogas guardadas em malas. Ao ser questionado, o suspeito confessou que guardava mais drogas em um condomínio no conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez, zona centro-sul da cidade.

Manaus/AM - Um traficante de 30 anos foi preso, nesta quinta-feira (04), com quase 30 kg de drogas escondidas em malas. A prisão ocorreu no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, e ele ainda teria passado pimenta nos tabletes de entorpecentes para tentar despistar os cães farejadores da Polícia Militar.

