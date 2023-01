Em um ano, polícia recuperou mais de mil veículos roubados no Amazonas

Manaus/AM - As ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em 2022, resultaram na recuperação de 1.187 veículos roubados ou furtados no estado. Os números apontam, ainda, que foram recuperados, em média, 98 veículos por mês.

As ocorrências contaram com auxílio do sistema de videomonitoramento Paredão, que conta com câmeras inteligentes espalhadas pela capital. O Paredão foi lançado em 2021, pelo governador Wilson Lima, como um dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro e possui tecnologia avançada para auxiliar nas ações de prevenção e repressão ao crime.

"Fechamos o ano de 2022 com uma taxa de redução de mais de 30% no número de roubo de veículos. O Paredão é uma grande ferramenta tecnológica que nos possibilita localizar veículos, mas também investigar tráfico de drogas, homicídios, sequestro e outros crimes", disse o comandante-geral da PMAM, coronel Vinicius Almeida.

Conforme relatório de ocorrências da PMAM, durante o último fim de semana, só na capital, nove veículos com restrição de roubo ou furto foram localizados, sendo oito motocicletas e um carro.

Os números mostram que as ações de policiamento preventivo e ostensivo, junto aos investimentos do Governo do Amazonas, alcançam o objetivo de garantir a qualidade da segurança no estado.

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.