DF divulga nomes de amazonenses presos em atos antidemocráticos; confira

A lista com os nomes foi divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal e mostra que os suspeitos estão nos presídios na ‘Papuda’ e na ‘Colmeia’ e devem responder por atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.

Manaus/AM - Os amazonenses Andreia Alves dos Santos, 40 anos; Valteir Correia Fernandes, 59 anos; Mohammad Khaled Azan Paredio, 19 anos; Telmário Araújo Sobreira, 30 anos; Wesdra Santarem Mazzega, 43 anos; e Luiz Lima Coelho, 39, anos, estão presos em Brasília por suspeita de envolvimento nos atos antidemocráticos que deixou rastros de destruição nos prédios dos Três Poderes, no dia 08 de janeiro, na capital do país.

