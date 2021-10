Dupla suspeita de matar dona de mercadinho é presa em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos, na noite desta sexta-feira (15), com arma de fogo, no bairro Lagoa Azul, zona norte de Manaus. Eles são suspeitos de executarem a empresária Luzenilda Oliveira Silva Araújo.

De acordo com a polícia, a dupla estava se preparando para assaltar uma empresa, no bairro Lago Azul. Após a prisão, os policiais receberam denúncias anônimas informando a participação dos suspeitos na morte da empresária, que ocorreu nesta quinta-feira (14), durante uma tentativa de assalto ao mercadinho, no conjunto Vila Nova, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O marido dela, identificado apenas como Eder, também estava no local e tentou fugir, mas foi baleado de raspão. As vítimas foram socorridas, no entanto, Luzenilda morreu aos dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Os suspeitos pelo crime foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia segue investigando o caso.