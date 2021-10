Detentos são transferidos para delegacias no interior do Amazonas

Disque-denúncia – A Polícia Civil do Amazonas solicita às pessoas que tenham conhecimento sobre o paradeiro de Judson que entrem em contato pelo número (92) 99523-2533, o linha direta da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), realizou na quinta-feira (14/10), a transferência de Daniel da Silva Passos, de 20 anos, e Tiago da Silva dos Anjos, 26, do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital) para Itapiranga e Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros da capital), respectivamente.

