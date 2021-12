Dupla é presa passeando com carro roubado em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 26 e 34 anos, foram presos por receptação de um carro, durante ação policial da equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na madrugada desta sexta-feira (17), no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Os militares foram acionados para averiguar um veículo, de modelo e placas não informadas, que possuía restrição de roubo e estava transitando pela avenida Noel Nutels. Após buscas pelo local, os suspeitos foram encontrados passeando na avenida e durante a consulta sobre a situação do veículo foi constatado a restrição de roubo. Os suspeitos foram detidos por receptação de roubo e conduzidos, posteriormente, ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

