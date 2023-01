Dupla é presa com camas roubadas avaliadas em R$ 95 mil no Amazonas

No total foram apreendidos com eles 16 colchões e bases, 3 maquetes, 30 travesseiros, 1 impressora e R$ 600 em espécie. Os homens já tinham passagem por outros crimes.

Eles se deslocaram de lancha até o ponto e comprovaram que o fruto do roubo estava no barco. Os acusados foram identificados e presos e em seguida conduzidos até o 67° DIP.

Conforme relatado pela polícia, os PMs do município receberam várias denúncias, na última quarta-feira (25), informando que a embarcação com os produtos estava próxima à Comunidade Campina.

Manaus/AM – Dois homens foram presos dentro de um barco ao serem pegos transportando camas, travesseiros e outros materiais roubados de uma loja e avaliados em R$ 95 mil. A dupla foi presa em Ipixuna e já estava a caminho de Cruzeiro do Sul, no Acre.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.