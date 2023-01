Assaltantes são arrancados de viatura e espancados por mototaxistas em Manaus

No momento em que o primeiro suspeito foi retirado da viatura, os populares partiram para cima dele e os espancaram com os capacetes. O segundo foi arrancado de dentro do xadrez e foi jogado no chão, ele levou vários chutes pelo corpo.

Os colegas das vítimas decidiram então perseguir os homens e os capturaram na Ruas Topázio, no bairro Nova Floresta. A polícia foi chamada e prendeu os homens, mas na chegada à delegacia, um grupo de mototaxistas já estava no local esperando.

