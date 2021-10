Dupla é presa após troca de tiros com a PM no Amazonas

Foram realizadas diligências na casa dos suspeitos denunciados, integrante de uma facção criminosa com várias passagens por diversos crimes. Ao chegarem ao local, o suspeito tentou fugir pelos fundos do quintal, efetuando disparos de arma de fogo em direção aos policiais.

Com ele foi encontrado um aparelho celular, produto de roubo e uma arma de fogo, tipo caseira, fabricação artesanal. Ele ainda confirmou que participou dos assaltos no município e entregou os lugares onde estavam alguns celulares e os outros envolvidos.

