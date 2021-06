Dupla é presa após furtar mais de R$ 100 mil em comércio no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens de 36 e 41 anos foram detidos, na noite desta segunda-feira (7) após furto de várias joias, como pulseiras, cordões, anéis, gargantilhas, tornozeleiras, relógios e diversos celulares smartphones, avaliados em mais de R$ 100 mil, em um comércio na rua Cícero Tuchaua, no bairro Centro, do município de Jutaí, distante 751 quilômetros em linha reta de Manaus.

Na ação foram apreendidas diversas peças de cor amarela: 21 pulseiras de valor total estimado de R$ 40.660,00; 27 anéis, de R$ 27.375,00; 18 cordões, de R$ 3.430,00; quatro gargantilhas, de R$ 1.505,00; duas tornozeleiras, de R$ 760,00; além de três relógios, de R$ 1.838,00; 15 aparelhos celulares smartphones, de R$ 33.140,00; quatro celulares ainda sem preços, dois carregadores de celular. Totalizando em produtos furtados o valor aproximado de R$ 108.708,00.





Os policiais foram procurados por uma senhora, proprietária de um estabelecimento comercial, acompanhada do irmão, que relataram terem sido furtados, na madrugada daquele dia.



A própria vítima conseguiu as informações através de imagens das câmeras de segurança do comércio e, também, do hotel em que os infratores se hospedaram, o que possibilitou a coleta de evidências e a identificação dos envolvidos.



Nas informações repassadas, foi relatado que a dupla havia seguido para o município de Tonantins, porém no caminho pegaram uma lancha que faz linha no trecho Tabatinga/Manaus e já vinham retornando com destino a capital do estado. A embarcação passaria em Jutaí, às 21h.



Após tomarem ciência dos fatos, os policiais deram início às diligências e foram ao porto do município, no aguardo da lancha. A embarcação aportou na cidade e na abordagem foram localizados os suspeitos, sendo que um deles ainda tentou se esconder, mas foi encontrado.



Feito a revista pessoal e nas bagagens foram encontrados os objetos da vítima em uma das bolsas. Ao serem questionados sobre o furto, ambos confessaram a autoria.



Na saída da lancha, populares se revoltaram com os infratores e os agrediram, com socos e pontapés, gerando tumulto no desembarque. A equipe policial agiu de modo a preservar a integridade física dos infratores, durante o tumulto um dos detidos foi lesionado na testa e na cabeça, porém sem gravidade.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos e conduzidos à 56ª Delegacia Interativa de Polícia de Jutaí para os procedimentos cabíveis.