Dupla é presa após agredir e estuprar mulher na BR-319

Além disso, ela estava bastante ferida, com cortes na cabeça e no rosto e lesões nas pernas e braços, provocadas pelos agressores. Os dois foram levados para a delegacia e vão responder por estupro e lesão corporal.

O homem informava ainda que os suspeitos estavam escondidos pelas redondezas. Durante as buscas, um deles foi achado caminhando pela estrada, no Km 18, sujo de barro e bastante nervoso. Ele estava a caminho de Porto Velho (RO), o outro acusado foi encontrado em uma construção, deitado tranquilamente em uma rede.

Manaus/AM - Dois homens foram presos neste fim de semana suspeitos de agredirem e estuprarem uma mulher no município de Canutama, no interior do Amazonas.

