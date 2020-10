Dupla assalta posto de combustíveis com 'peixeira' e é presa no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens de 18 e 35 anos foram presos nesta quinta-feira (01), por suspeitas de terem assaltado um posto de gasolina. O fato ocorreu no lago do Sacado, bairro Sacado, do município de Ipixuna, interior do Amazonas.

Durante a madrugada, os policiais militares receberam denúncia de um frentista do posto de combustíveis, informando que havia sido assaltado por um rapaz encapuzado que estava com uma faca tipo peixeira. Na ocasião, os PMS's realizaram buscas em uma área de mata e encontraram os suspeitos. Um deles estava em posse de três facas.

Ao ser questionado, ele confirmou o crime e afirmou que o rapaz encapuzado seria o outro envolvido, que também foi abordado, e com ele foi encontrado um celular, momento em que confessou o crime e entregou o aparelho. Quanto ao dinheiro levado, ambos afirmaram que compraram bebidas.

Os dois homens foram conduzidos para a 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.