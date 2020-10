Jovem é perseguido e executado em plena luz do dia em Manaus

Manaus/AM - Igor Souza da Silva, 26, foi assassinado na manhã desta sexta-feira (2), na rua Nazaré, na comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, Zona Norte.

Testemunhas revelaram que por volta das 6h30, três homens armados surgiram perseguindo a vítima pela rua.

Em determinado ponto, Igor foi alcançado e levou dois tiros na cabeça. Ele morreu na hora e os criminosos fugiram sem serem identificados. A polícia está na cena do homicídio e o IML é aguardado para realizar a remoção do corpo.

Familiares do jovem já estiveram no local e o reconheceram. Eles preferiram não falar com a imprensa.