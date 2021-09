Dono de bar morto com tiro na cabeça é identificado em Manaus

À polícia, as testemunhas relataram que dois homens chegaram a pé e atiraram contra Raniele, que morreu no local. A esposa dele, que ainda não teve a identidade revelada, foi baleada e socorrida para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Manaus/AM - O dono do Boteco Jardim RestoBar morto na noite deste domingo (12) foi identificado como Raniele da Silva Pinheiro, de 40 anos. Ele foi atingido com cinco tiros, sendo na cabeça, costas e pernas, enquanto trabalha no estabelecimento, localizado na praça do Prosamim Mestre Chico, zona Sul de Manaus.

