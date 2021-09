Madeira ilegal é apreendida em balsa no interior do Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 100 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos em uma balsa, na tarde desse sábado (11), na cidade de Humaitá durante o desdobramento da operação “Tamoiotatá”.

Os policiais flagraram uma balsa e um empurrador atracando no porto do Pindoba, transportando aproximadamente 100 metros cúbicos de madeira serrada. Durante as diligências, o proprietário da carga apresentou três Documentos de Origem Florestal (DOF), sendo dois válidos e um inválido, totalizando 40,97 metros cúbicos de madeira serrada documentada. O restante da madeira em excedente o proprietário não apresentou o DOF.

Mediante os fatos, foram lavrados os procedimentos administrativos pelo IPAAM e apreendida toda a materialidade, e o proprietário conduzido para o 8°Distrito Policial de Humaitá para serem feitos os procedimentos legais cabíveis.

A ação contou com o policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).