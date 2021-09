Bar com mais de 300 pessoas é fechado em Manaus

O Jurassic Park Bar foi fechado pela CIF após constatar aglomeração de pessoas, contrariando as normas estabelecidas pelo decreto governamental para combater a propagação da Covid-19. Foi verificada também a existência de cozinha irregular, violando as normas de saúde. O estabelecimento foi autuado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

Segundo o relatório da operação, o Boteco Sumaúma, localizado no bairro Monte das Oliveiras, zona norte, foi fechado pela CIF após verificar que o proprietário tem alvará para bar e restaurante, mas não foi comprovado a existência de cozinha no local. Sendo assim, ele funcionava de forma irregular.

Manaus/AM - O Boteco Tomaki, localizado na rua Raimundo Moraes, bairro Santa Etelvina, na zona norte, foi interditado por agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) durante vistoria entre a noite de sábado (11) e a madrugada deste domingo (12). No local, foi comprovado festa clandestina com mais de 300 pessoas.

