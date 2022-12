Dois homens são presos e um adolescente é apreendido com drogas no Amazonas

Na ocasião, foi encontrada uma sacola com 21 trouxinhas de maconha e 163 gramas de cocaína. O homem, juntamente com o material ilícito apreendido, foi encaminhado para a 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Os policiais militares do 8° Grupamento de Polícia Militar (GPM) receberam denúncia anônima informando que um homem estaria com drogas nas proximidades de uma borracharia. Durante as buscas, o suspeito havia fugido do local indicado, mas foi encontrado em uma casa, Centro da cidade.

Manaus/AM - Dois homens, de 30 e 19 anos, foram presos nesta sexta (16) em Ipixuna, no interior do Amazonas. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. Além deles, um adolescente foi apreendido.

