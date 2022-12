Trio é preso com espingarda e 5kg de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares da Força Tática prenderam três homens, de 26, 32 e 34 anos, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na madrugada de sexta-feira (16/12), em Jutaí ( a 749 quilômetros de Manaus). Na ação, foram apreendidas três armas de fogo e cerca de cinco quilos de entorpecentes.

Por volta das 2h30, a equipe realizava patrulhamento quando receberam uma denúncia relatando que um indivíduo estaria em posse de drogas no bairro Pedro Costa de Souza. Após intensificar o policiamento na cidade, os militares avistaram na rua Rio Curuena dois homens, sendo um deles com as mesmas características repassadas pelo denunciante.

Na abordagem, com um suspeito foi encontrado um revólver de calibre 38, e o outro fugiu, deixando uma mochila com quatro quilos de drogas para trás. Durante acompanhamento a pé, o homem foi detido. Questionado sobre a existência de mais material ilícito, ele informou ter em sua residência uma espingarda de calibre 16 com três munições e uma arma de ar, que foram encontradas em diligências no local.

Os suspeitos informaram, ainda, que as armas pertenciam a um homem que morava na rua Grande Circular, bairro São Pedro. Após deslocamento ao local, ele foi avistado em via pública com uma mochila. Durante procedimentos de abordagem e revista pessoal, foi encontrado 1kg de maconha dentro da bolsa. Ainda na ação, foram apreendidos R$ 318 em espécie.

O trio e a materialidade apreendida foram encaminhados para a delegacia de polícia do município.