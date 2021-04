Dois homens são baleados por criminosos durante assalto em Manaus

Eles anunciaram o roubo, levaram sua mochila e atiraram contra ele. Perto dali, em uma área de mata, Ivanildo foi encontrado minutos depois, também baleado. Ele alegou que era o dono do veículo envolvido no assalto e disse que também foi vítima dos criminosos.

Segundo a polícia, Êxodo levou um tiro no ombro e outro no abdômen. Ele contou que estava no beco do Seringal, por volta de 4h30, e teria sido abordado por alguns homens que estavam em um HB20 preto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.