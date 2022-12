Dois corpos são encontrados dentro de porta-malas de carro em Manaus

Segundo informações, os corpos das vítimas estavam amarrados e foram encontrados em uma área de mata onde o veículo Prisma, de cor vermelha, com a placa PHB1270, teria sido abandonado próximo ao ramal do Brasileirinho. Um dos homens estava trajando uma bermuda jeans e camisa azul, já o outro estaria sem camisa e uma bermuda florida.

Manaus/AM - Dois corpos do sexo masculino, até o momento não identificados, foram encontrados dentro do porta-malas de um carro, na noite desta quarta-feira (30), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

