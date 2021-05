Detento é baleado ao tentar atirar contra policiais em feira de Manaus

o suspeito tem várias passagens pela polícia, por tráfico e posse de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Com ele foram encontradas uma pistola Taurus 938, calibre 380, com numeração raspada, dois carregadores e 32 cartuchos intactos.

Manaus/AM - Um detento do regime semiaberto foi baleado e preso nessa quinta-feira (14), na frente do Portão D da Feira da Manaus Moderna, na Av. Lourenço da Silva Braga, no Centro.

