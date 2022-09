Criminosos tentam matar trio que voltava de partida de futebol no Coroado

Informações preliminares dão conta de que as vítimas estavam retornando de uma partida de futebol, quando ocupantes de um carro de cor branca chegaram na rua e começaram a atirar sem dar qualquer explicação; um dos baleados foi atingido no abdômen; um outro, de 38 anos, levou um tiro na boca e perdeu os dentes, já a terceira vítima, de 42 anos, foi baleada na perna.

Manaus/AM - Um trio que não tiveram a identidade revelada, foi baleado na noite deste sábado (10), na rua João Meireles, no bairro do Coroado, em Manaus. Uma das vítimas foi encaminhada em estado grave para um hospital com um tiro na barriga.

