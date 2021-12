Criminosos matam jovem com facada no peito em plena luz do dia no Amazonas

Manaus/AM - Lincoln Souza da Silva, 22, morreu ao ser esfaqueado no peito no bairro Da União, na cidade Manacapuru, nesta segunda-feira (20). O jovem estava caminhando pela rua Parintins, quando foi atacado por três homens. Dois deles o seguraram e o terceiro cravou uma faca em seu peito. Após o crime, os criminosos fugiram e Lincoln foi socorrido e levado para o Hospital Lázaro Reis. Contudo, minutos após dar entrada, ele morreu. O rapaz era de Manaus e estava no município há apenas três meses. O homicídio será investigado pela Polícia Civil.

