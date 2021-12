'Playboy' é preso por tráfico de drogas na zona sul de Manaus

Manaus/AM - Anderley Chagas Silva, mais conhecido como "Playboy", de 40 anos, foi preso por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (20), na rua Natal, no bairro Japiim, na zona sul da capital. Policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), receberam denúncias que o suspeito estaria comercializando drogas em sua residência. Na casa do Playboy foram encontrados 1kg de oxi, meio quilo de cocaína, e porções dos dois entorpecentes, além de balança de precisão, três celulares e dinheiro em espécie. O suspeito foi apresentado no 1° DIP para os procedimentos legais.

