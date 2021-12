Homem é executado com dois tiros na cabeça atrás de feira em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 40 anos, identificado como Jeferson Amaral Otoni, foi assassinado com dois tiros na cabeça, na avenida Lourenço da Silva Braga, no Centro. O crime ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (21), atrás da Feira da Manaus Moderna. No local, populares relataram à polícia que Jeferson era conhecido na área e foi abordado por quatro homens armados que efetuaram vários disparos contra ele. Dois deles o atingiram na cabeça, o homem morreu na hora e os criminosos fugiram sem deixar rastros. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a autoria e a motivação do crime.

