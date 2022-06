Criança urina sangue e leva diversas ripadas após tortura por pai em Manaus

A motivação para o crime, segundo o genitor, foi porque o menino estava brincando na rua e acabou jogando uma pedra do portão de um vizinho, que foi até a casa do pai da vítima para tirar satisfação. Transtornado, o suspeito pegou um pedaço de ripa e começou a desferir vários golpes no filho; além disso, ele teria dado um soco no estômago da criança, que urinou sangue.

“O genitor nos recebeu na casa e pedimos para ver o estado da criança e de imediato vimos que procedia a informação. Ela estava com as mãos inchadas, a ponto de não conseguir mexer os dedos.”, disse o conselheiro Felipe Silva.

Manaus/AM - Uma criança de 8 anos foi resgatada de maus-tratos pelo próprio pai, na noite de quinta-feira (16), em uma casa no bairro do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

