Criança de apenas 10 anos fica ferida ao ser atropelada por carro em Manaus

Manaus/AM - Uma criança de apenas 10 anos sofreu diversos ferimentos após ser atropelada por um carro, modelo Fiat Mobi, de cor preta, neste domingo (13), na avenida Sete de Setembro, bairro Terra Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo estava visivelmente embriagado, perdeu o controle e atingiu a criança que estava na calçada com a mãe. O motorista foi linchado por moradores até a chegada da polícia, e em seguida, levado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), para as medidas cabíveis.

A criança foi socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia.