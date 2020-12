Vídeo: Sargento recusa uso de máscara e agride tenente-coronel em comércio

Um sargento da Polícia Militar à paisana agrediu um tenente-coronel após se recusar a usar máscara em um supermercado no Centro de Aracati, no Ceará.

De acordo com o grupo Globo, policiais foram chamados até o local pela gerência do estabelecimento após o sargento se recusava a sair do local e a usar o item de proteção.

SARGENTO AGRIDE TENENTE FARDADO QUE O OBRIGOU A USAR MÁSCARA.



Aí eu pergunto a vocês: se fosse qualquer um de nós aqui que desse um socão na cara de um Tenente, o que aconteceria com você alí mesmo no mercado?



Brasil, 2020.

Segundo a PM, o sargento foi conduzido ao plantão de Polícia Judiciária Militar, após agredir fisicamente o tenente-coronel da equipe policial na ocorrência, ele também foi autuado por agressão verbal contra a gerente do supermercado. O sargento foi recolhido no Presídio Militar.