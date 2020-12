PM fecha rinha de galo e resgata mais de 20 animais em Manaus

Manaus/AM - Aproximadamente 12 pessoas foram presas neste domingo (13) suspeitas de participar de uma rinha de galo no bairro Puraquequara, na zona Leste da capital amazonense. Ao todo, 24 galos foram resgatados pelo Batalhão Ambiental.

De acordo com a PM, uma denúncia informou que a rinha estaria acontecendo em uma casa. Ao chegar no local, a polícia apreendeu os suspeitos e encontrou os animais bastante machucados, em gaiolas, e uma ave estava morta em decorrência da briga com outro animal em rinha.

Além disso, os policiais apreenderam medicamentos, 8 celulares, 35 panos e caixas de contenção, 37 esporão de plástico que servem como armas, balança eletrônica, alicate, 38 bicos de aço, tesouras, pinças 2 arcos de serras e vários outros objetos utilizados na prática criminosa.

Organizar ou participar de rinha de galo é crime ambiental e está definida no artigo 32 da lei federal 9.605/98.