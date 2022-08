Cônsul é preso suspeito de matar marido com quem estava há 23 anos

Principal suspeito da morte do marido, o cônsul Uwe Herbert Hahn, lotado no Consulado da Alemanha no Rio, foi preso no começo da noite deste sábado (6). O suspeito e a vítima, identificado como o belga Walter Henri Maximilien Biot estavam juntos há 23 anos.

Inicialmente, Uwe havia dito que o companheiro havia sofrido um mal súbido, batido a cabeça e morrido na noite da sexta-feira (5).

O Samu foi chamado para socorrer Walter, mas o médico encontrou o belga já em parada cardiorrespiratória e com lesões no corpo — em especial, uma na cabeça e outra nas nádegas — a equipe não quis atestar a morte e o corpo foi encaminhado para o IML.

O casal morava em uma cobertura do Leblon e, segundo a perícia, o suspeito ainda mandou uma secretária fazer uma faxina no apartamento para evitar que indícios do crime fossem descobertos.