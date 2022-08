Mulher pede para dar volta na moto de amigo e é baleada durante briga por ciúmes

Em apuração preliminar da polícia, a possível motivação para o crime seria uma motocicleta. Segundo relato de populares para os investigadores, a mulher de 22 anos teria pedido a moto do suspeito emprestada, o que causou ciúmes no namorado dela, e uma briga entre os dois começou.

De acordo com os bombeiros, ao chegar ao local, a mulher estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória, além de apresentar sangramento no ouvido. Os militares fizeram o protocolo de reanimação por aproximadamente 40 minutos, até que a vítima retomasse os sinais vitais.

Durante uma discussão, uma mulher de 22 anos acabou sendo baleada pelo amigo do namorado neste sábado (6), no Distrito Federal. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada em estado grave para o Hospital de Base. O disparo atingiu o rosto da vítima.

