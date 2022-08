Treinador de vôlei tentou forjar depoimentos para não ser preso por estupro

As denúncias foram feitas por jovens que jogavam na Associação Desportiva e Cultural Terra Firme. As vítimas relataram que o treinador os manipulava a ponto de não compreenderem que ocorriam crimes contra elas.

"O suspeito passou a coagir as testemunhas. Inclusive, com uma testemunha, chegou a simular uma situação onde ele seria delegado e passaria a fazer as perguntas. A testemunha deveria responder negando os abusos", disse a delegada à imprensa.

Segundo a delegada Marcela Goto, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), André Testa teria simulado um depoimento com um dos atletas afim de garantir que ele negasse as acusações à polícia.

