Com rosto amarrado, mulher é achada morta enrolada em hélice no Amazonas

O corpo em avançado estado de decomposição foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil na 34ª DP do Careiro para as providências cabíveis.

Os policiais disseram, que foi necessário apoio da Defesa Civil Municipal para a busca do corpo, que foi encontrado com os membros amarrados e amordaçado. Durante o processo de resgate, também foi verificado que o corpo tinha uma hélice náutica (palheta) sendo usada de âncora.

Manaus/AM - O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (1), boiando no Rio Castanho, próximo a cidade do Careiro Castanho, com sinais de violência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.