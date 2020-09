Com mãos amarradas, homem é executado em área de mata em Manaus

Manaus/AM - Fábio Soares dos Santos, 29, foi encontrado morto na noite deste domingo (20), no KM 12 do Ramal do Brasileirinho, em Manaus.

De acordo com a polícia militar, a vítima estava com as mãos amarradas e seu corpo tem 5 perfurações no rosto, coxa e costas.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte

A polícia acredita que ele tenha sido torturado antes de morrer.

O corpo de Fábio foi levado ao Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte