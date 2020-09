Três são presos com drogas e quelônios no Amazonas

Manaus/AM - Três homens foram presos neste fim de semana com drogas e quelônios no município de Codajás, interior do Amazonas

Segundo relatos policiais, a guarnição chegou nos infratores, após abordarem um usuário de drogas que indicou onde havia comprado o entorpecente.

Mediante a informação, os policiais militares foram até ao local que funciona como distribuidora de bebidas e após buscas encontraram 815g (oitocentos e quinze gramas) de pasta base de cocaína; 02 (duas) balanças de precisão; 07 (sete) celulares; 01 (um) tablet; 07 (sete) quelônios, sendo três tartarugas da Amazônia e quatro tracajás; 31 (trinta e um) ovos de quelônios; 01 (uma) espingarda calibre 22; 01 (um) cartucho cal. 16 intacto é R$ 3.142 (três mil cento e quarenta e dois reais) em espécie.

Diante dos fatos, os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos juntamente com o material ilícito para a Delegacia Interativa de Polícia Civil em Codajás/AM, para os procedimentos legais.