Cinco suspeitos de tráfico de drogas são presos ao tentarem fugir da polícia em Manaus

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

De acordo com os policiais, que estavam na região, eles foram acionados pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para verificação de denúncia anônima sobre tráfico de drogas, assim como, disparos de arma de fogo no local. Com a chegada da viatura, o grupo de suspeitos fugiu. Porém, cinco deles foram abordados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.