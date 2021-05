'Cidadeokê' é autuado por aglomeração e descumprimento de decreto em Manaus

Manaus/AM - Bares foram alvos de fiscalização, entre a última sexta-feira (30) e madrugada desta segunda-feira (3), em várias zonas da capital, por descumprirem o decreto estadual e promoverem aglomerações.

Na sexta-feira, dois bares foram fechados na avenida Itacolomy, bairro Armando Mendes, zona leste da capital. No momento da chegada dos fiscais, mais de 300 pessoas estavam no bar pub Amor Eu Vou Dormir. O bar funcionava com som ao vivo e foi interditado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

Na mesma avenida, o Bar Blue Night também foi fechado pela Visa Manaus por irregularidades e por estar com pessoas além da capacidade do local. Os dois estabelecimentos foram interditados. Os donos dos bares foram conduzidos à central de flagrantes deste tipo de ocorrência, que funciona na Delegacia Geral.

No sábado (1), o estabelecimento Johnny Hooka Lounge, localizado na rua Júlio Verne, bairro Aleixo, zona centro-sul, foi interditado pela Visa Manaus por descumprimento das medidas sanitárias e pelo uso de fumígenos. As atividades do estabelecimento foram encerradas pela CIF. Após receber informações do retorno das atividades com a saída da equipe de fiscalização, os agentes retornaram ao local e constataram a veracidade da denúncia. O estabelecimento foi novamente fechado, e o dono foi apresentado na Delegacia Geral por desobediência.

Já no domingo (02), os fiscais interditaram o Rabelos Bar, que fica na rua Austral, bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. A Visa Manaus interditou o estabelecimento por falta de licença sanitária, além do local ter como atividade principal a modalidade bar e estar funcionando fora do horário permitido para estes estabelecimentos, conforme decreto governamental.

O Cidadeokê, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus, foi autuado pela Visa Manaus por estar promovendo aglomeração, no momento da chegada dos fiscais, além de estar funcionando fora do horário permitido.

Ação conjunta

A CIF deste final de semana, coordenada pela SSP-AM, contou com o apoio das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Dioa, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Visa Manaus, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e Marinha do Brasil.

Denúncias

Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou apresentem outras irregularidades, podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.