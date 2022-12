Chefe do PCC no Amazonas é preso durante operação no Paraguai

Manaus/AM - O amazonense André Trajano Feitosa (41), conhecido no mundo do crime como “Trajano”, foi preso durante a Operação Anúnis, da Polícia Civil do Ceará na cidade de Salto Del Guairá, no Paraguai.

O homem, que é apontado como líder do PCC no Amazonas estava junto com o chefe do PCC do Ceará, José Renan Oliveira Marinho (25), o “Formiga”, que era o alvo da operação.

Trajano já responde por tráfico, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e tinha um mandado de prisão em aberto no Amazonas. Agora, a PC-CE realiza as tratativas necessárias para recambiar os presos aos seus estados de origem.

Segundo a polícia, José Renan, do PCC do Ceará, tem envolvimento em ao menos 46 homicídios no estado, todos de rivais.

A ação, realizada na última quinta-feira (15), foi batizada de “Operação Anúbis”, em referência a Anúbis, a divindade egípcia representada com rosto de chacal e conhecido por ser o deus dos mortos e da mumificação.