Cachorro morre após ser baleado durante ataque criminoso em beco de Manaus

De acordo com a Polícia Militar, dois homens fortemente armados invadiram o beco e atiraram contra um venezuelano, e um homem identificado como Erick Matheus, que teve a cabeça estourada a tiros. O venezuelano ainda foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento do Coroado, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Manaus/AM - Um cachorro, chamado Blade, morreu na noite desta sexta-feira (20) após ser baleado durante um ataque de criminosos no beco Nova Esperança, do bairro do Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. O animal foi socorrido e levado para uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.