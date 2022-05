Madrasta é presa suspeita de envenenar enteados com chumbinho; um morreu

De acordo com o delegado Flávio Rodrigues, titular da 33ª DP, "tudo leva a crer que a motivação seria ciúmes do relacionamento do marido com os filhos naturais". Após a denúncia, investigadores foram até a casa da mulher para colher o feijão para análise. Porém, antes de sair o resultado a suspeita tentou se matar.

Uma mulher identificada como Cíntia Mariano Dias Cabral, 49, foi presa suspeita de envenenar seus dois enteados com chumbinho, no Rio de Janeiro. Um deles, Fernanda Carvalho, 22, morreu após passar mais de 11 dias internada.

